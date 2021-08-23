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قفزة في أسعار الذهب وسط شكوك تحيط بتخفيف التحفيز

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مخترقة المستوى النفسي 1800 دولار، إذ دفع تراجع العملة الأميركية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا توقعات بأن الفدرالي الأميركي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.27% إلى 1803.40 دولار للأونصة في أواخر التعاملات بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس آب عند 1806.23 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.26 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأونصة.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في (آر جيه او فيوتشرز) "صعدت الأسهم وانخفض الدولار والأسواق يحركها الآن احتمال أن الفدرالي  ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد بسبب السلالة المتحورة دلتا."

ودفعت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 الفدرالي الأميركي إلى اتخاذ قرار بعقد ندوته السنوية في جاكسون هول التي تبدأ في 27 أغسطس آب عن بعد، وتترقب الأسواق كلمة رئيسه جيروم باول بحثا عن أي تلميحات بشأن الإطار الزمني لتخفيف برنامج دعم الاقتصاد.

وقال هابركورن إن المتعاملين يأخذون في الإعتبار توقعات بأن البنك المركزي الأميركي ربما لن يكون في موقف يسمح له بتخفيف سياسته "في أي وقت قريب.. وهذه أنباء سارة للذهب والفضة."

وهبط مؤشر الدولار 0.511 بالمئة، متراجعا من أعلى مستوى له في سعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأعطى صعود الذهب دفعة للمعادن النفيسة الأخرى، لتصعد الفضة 2.6% إلى 23.60 دولار للأونصة  في حين قفز البلاديوم 5.80% إلى 2406.80 دولارن متعافيا من أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وصعد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1019.10 دولار للأونصة.

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