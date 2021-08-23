نجم آرسنال يرد على الانتقادات بعد خسارة أول مباراتين في الدوري الإنجليزي

أكد السويسري جرانيت تشاكا لاعب ارسنال أن الانتقادات ستكون حافزا لفريقه بعد البداية المحبطة للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ارسنال بهدفين دون رد أمام ضيفه تشيلسي أمس الأحد حيث أشعل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الظهور الثاني له بقميص تشيلسي عبر تسجيل هدف وتكفل زميله ريس جيمس بالهدف الأخر.

وجاءت الكبوة أمام تشيلسي بعد خسارة ارسنال في الجولة الافتتاحية للموسم على ملعب برنتفورد الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

واعترف تشاكا الذي جدد عقده مع ارسنال قبل بداية الموسم بعد تكهنات حول رحيله للدوري الإيطالي، أنه ينبغي تحسين الأوضاع وأن يثبت اللاعبون لمنتقديهم أنهم ليسوا على صواب.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الانتقادات محفزة لفريقه، أجاب تشاكا "بكل تأكيد".

وأضاف "الكثير من الناس تحاول التحدث والنيل بعض الشيء من اللاعبين والفريق ولكن الشيء الأقوى في الوقت الراهن هو أن نكون سويا ، فقط معا سنكون أقوى ونحقق النتائج المرجوة داخل الملعب".

وأشار "نريد تحقيق إنجازات كبيرة، بالتأكيد، بعد مباراتين الكثير من الناس يتحدثون عن الفريق وبشأن هذا النادي ، لكني أقول أن الموسم لا ينتهي بعد مباراتين أو ثلاث مباريات".

وختم اللاعب السويسري بالقول "لايزال أمامنا الكثير من المباريات ، ندرك أن علينا تحسين الكثير من الأمور وواثق من أننا سنفعل ذلك".