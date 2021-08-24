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فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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اقترب أحد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مصطفي البدري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، من أجل إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويعيش مصطفي البدري خلال الفترة الحالية، حالة من التألق الشديد، مع فريق الإنتاج الحربي، مما جعله محط أنظار العديد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويذكر أن البدري يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، وشارك مع الفريق في 26 لقاء، وتسجيله 10 أهداف وصناعة هدفين.

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