الجنيه الاسترليني يتعافى بعد موجة مبيعات الأسبوع الماضي





تعافى الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو اليوم الاثنين مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في مختلف الأسواق بعد مخاوف بشأن النمو العالمي أثارتها موجة مبيعات الأسبوع الماضي.





وصعد الاسترليني 0.7% أمام العملة الأميركية إلى 1.3717 دولار بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط 1.8% الأسبوع الماضي.





وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.44% إلى 85.51 بنس لليورو.





ويتعافى الاسترليني من أسوأ أسبوع له في شهرين أمام العملتين كليهما، وسط مخاوف من أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تقوض التعافي العالمي وقلق بأن تسارع بنوك مركزية رئيسية إلى تخفيف إجراءات التحفيز الطارئة