Advertisements
منى زكي تشيد بالمخرج تامر محسن في لعبة نيوتن
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:52 م
منار داود
Advertisements
حلت الفنانة منى زكي ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس علع قناة dmc.
وظهرت "زكي" بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدلة باللون الأحمر،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها،واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للوك.
أشادت النجمة منى زكي بآداء المخرج الكبير تامر محسن في مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قالت:" له رؤية ونظرة ثاقبة في عمله ويسمح بالمناقشة وديكتاتوريًا في عمله ويمتلك أدواته ،انا بحب شغله وبحب العمل معه"
يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.
أشادت النجمة منى زكي بآداء المخرج الكبير تامر محسن في مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قالت:" له رؤية ونظرة ثاقبة في عمله ويسمح بالمناقشة وديكتاتوريًا في عمله ويمتلك أدواته ،انا بحب شغله وبحب العمل معه"
يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.
Advertisements