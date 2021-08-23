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منى زكي تشيد بالمخرج تامر محسن في لعبة نيوتن

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
منار داود
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حلت الفنانة منى زكي ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس علع قناة dmc.

وظهرت "زكي" بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدلة باللون الأحمر،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها،واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للوك.

أشادت النجمة منى زكي بآداء المخرج الكبير تامر محسن في مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قالت:" له رؤية ونظرة ثاقبة في عمله ويسمح بالمناقشة وديكتاتوريًا في عمله ويمتلك أدواته ،انا بحب شغله وبحب العمل معه"

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

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