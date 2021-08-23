بسبب خسائر بـ 700 مليون دولار.. تفاصيل مقاضاة مستثمرين مصريين لإثيوبيا دوليًا (فيديو)

كشف المهندس علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، تفاصيل مقاضاة مستثمرون مصريون لإثيوبيا دوليًا بسبب خسائر تقدر بـ ٧٠٠ مليون دولار، قائلًا: "استثمار المصريين في إثيوبيا، كان هدفه الرئيسي في البداية توصيل الصورة الحقيقية لمصر هناك، وهذا ما نجحنا به خلال السنوات الماضية بعد فترة قطيعة طويلة للغاية"



وتابع "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الإثنين،:" أنا أفتكر أنه أيام سيادة الرئيس ما حرر الإثيوبيين في ليبيا وجابهم على مصر وطلعهم من هنا على إثيوبيا، ركبت مع سواق تاكسي قالي نصا إنه لو الرئيس بتاعكم جه رشح نفسه هنا هننتخبه".



وأضاف: "إحنا روحنا استثمرنا في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي لأنهم كانوا المتحكمين في الدولة، وقطعنا شوط جيد في صناعة الكهرباء والأثاث، وغطينا جزء من السوق الإثيوبي وصدرنا لبره، لحد ما حصلت الأزمة بين آبي أحمد والتيجراي وبدأ يقلص نفوذهم ويجردهم من مناصبهم بعد ما حكموا البلد لسنوات طويلة، والتيجراي مش بيسيبوا ثأرهم وبدأت حرب عصابات، وبالتالي رحلنا العمال والمهندسين بتوعنا من هناك ومصانعنا توقفت وأحد المصانع اتسرق، وكنا ملتزمين بأوامر تصدير لدول أخرى".



