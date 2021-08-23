تفاصيل الاستعدادات الأخيرة داخل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، آخر استعدادات نادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي، مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت:" حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع لاعبو الفريق قبل انطلاق مران اليوم".

وتابع؛" كارتيرون تحدث مع لاعبو الفريق، قبل انطلاق مران اليوم، عن كل تفاصيل مباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم"

وأختتم:" طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، حسم اللقاء خلال أول ربع ساعة من المباراة نهاية اللقاء بشكل سريع دون ضغط".