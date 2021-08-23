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كارمن سليمان تقدم باقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
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انطقلت منذ قليل حفل المطربة كارمن سليمان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ29.

وقدمت "سليمان" باقة من أروع أغانيها والتي منها: "كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة".

وسبق حفل كارمن سليمان، حفل المغني والعازف حازم شاهين، والذي قدم عدد من أعماله التراثية والخاصة.

وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

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