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أحمد موسى يعلن وصول البعثة المصرية في أفغانستان للوطن بسلام

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن وصول البعثة المصرية من أفغانستان على متن طائرة عسكرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين:" حمد الله على السلامة يا أبطال، البعثة المصرية والأزهرية وصلت الآن إلى مصر، كل أفراد الجالية المصرية المتواجدة في أفغانستان عادت بسلام الله إلى أرض الوطن".

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