استعدادا للموسم القادم.. محافظ أسوان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ضرورة الاستعداد للموسم السياحي القادم والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، حيث كان ذلك هو الاجتماع الرابع على التوالي للجنة العليا للسياحة برئاسة المحافظ، بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، بجانب مديرى ومسئولى الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار، إضافة إلى مديري شرطة السياحة والمسطحات .





وخلال الاجتماع، قرر اللواء أشرف عطية، إدخال رحلة عربات الحنطور ضمن برنامج الأفواج السياحية داخل المحافظة وذلك بعد اقتصار الرحلات على السائقين الملتزمين والعربات المميزة لهذا الغرض حيث سيتم تنظيم حملات ميدانية دورية لمدة شهر من أجل مواجهة أي مخالفات أو سلبيات أو وقوف في الممنوع للحنطور وهو الذى سيواجه بمصادرة العربة لمدة شهر لترسيخ روح الإنضباط وضمان أفضل معاملة للسائح والزائر لأسوان.





وكلف محافظ أسوان بتشكيل لجنة لتنسيق آلية محددة لتراكى اللنشات النيلية والفلوكة لتأمين وتسهيل حركة دخول وخروج السائحين على المراسى ، وهو الذى يتوازى مع الجهود المبذولة حالياً لمنع أي إشغالات داخل السوق السياحي لإدراجه أيضاً ضمن برامج الشركات السياحية.





وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة لتأمين وتسهيل حركة الأفواج السياحية من خلال رفع كفاءة طريق أسوان / السبوع وعمدا / توماس وعافية لزيارة معابد أثار النوبة ، وأيضاً الطريق المؤدى إلى أثار جبل السلسلة وهو الذى يتواكب مع قيام وزارة النقل برفع كفاءة طريق إدفو / مرسي علم ، علاوة على إزدواج طريق أسوان / توشكى كمرحلة أولى بطول 215 كم وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، ثم استكماله إلى مدينة أبو سمبل السياحية ، مشدداً علي التنسيق مع الجهات المختصة لرفع كفاءة مرسي معبد كلابشة وتطوير مسجد الطابية الأثرى .







