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هيئة الدواء: لن نسمح بتداول أي لقاح لكورونا داخل مصر إلا بعد التأكد من سلامته

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه تم منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المصري وهو أمر غير معتاد، ولكن مصطلح الاستخدام الطارئ تم استحداثه في العالم أجمع نتيجة ظهور أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الهيئة كجهة رقابية لا تسمح بصدور إخطار التسجيل إلا بمدة تتراوح من 5-10 سنوات وهو المتعارف عليه عالميًا.

وأضاف "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن الاستخدام الطارئ يكون لظروف طارئة ويعني موافقة استثنائية للتداول محددة الوقت، موضحًا أن رخصة استخدام أي لقاح موجود في مصر الصادرة من الهيئة تكون لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشددًا على أن الهيئة جهة رقابية ولن تسمح بتداول أي لقاح كورونا في مصر إلا بعد التأكد من المأمونية والفاعلية وجودة المنتج.

وتابع نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه حسب توجيهات القيادة السياسية وضمان استدامة توافر اللقاحات والتصدير للدول المجاورة فيما بعد، تم تصنيع أول لقاح مصري لكورونا من خلال نقل تكنولوجيا من الصين لمصر، ونأمل أن يكون اللقاح بخبرة علماء مصر في الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، مشيرًا إلى أن عقب إنتاج اللقاح "سينوفاك" يكون للهيئة دور في إجراء تحاليل لكل تشغيلية للسماح لها بالتداول بالأسواق.

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