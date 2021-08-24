"من الجرافيك"..منى زكي تفجر مفاجأة حول مشاهد مطار أمريكا في "لعبة نيوتن"

فجرت الفنانة منى زكي مفاجأة حول المشاهد التي تم تصويرها في مطار أمريكا بمسلسل "لعبة نيوتن"،وذلك من خلال برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس.



أوضحت "زكي" أنه تم تصوير المشاهد في مطار لوس أنجلوس لأنه كان من الغير مسموح التصوير في مطار أمريكا، وكان غير مسموح التحدث في المطار لذلك تم اللجوء إلى تظبيط هذه المشاهد من خلال الجرافيك.



وأضافت "منى" قائله :" أن أداء مهندسة الديكور هند كان أداء أكثر من رائع،حيث أخرجت من هذه المشاهد التي تم تصويرها في المطار مصداقية رائعة كأن العمل حقيقي.