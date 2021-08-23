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بولندا تخطط لبناء سياج على الحدود مع بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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تخطط بولندا لبناء سياج على طول حدودها مع بيلاروس ونشر مزيد من الجنود هناك، لمنع المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وعرضت الحكومة البولندية إرسال مساعدات إنسانية إلى مجموعة من المهاجرين عالقة على الحدود لأكثر من أسبوعين.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "استخدام المهاجرين لزعزعة استقرار الدول المجاورة يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي ويوصف بأنه هجوم هجين ضد ... لاتفيا وليتوانيا وبولندا وبالتالي ضد الاتحاد الأوروبي بأكمله"، ودعت الأمم المتحدة إلى النظر في الوضع.

وردا على وصول المهاجرين، قالت الحكومة البولندية الأسبوع الماضي إنها نشرت أكثر من 900 جندي على الحدود مع بيلاروسيا وعززت الحدود بـ 150 كيلومترا من الأسلاك الشائكة.

الكلمات المفتاحية

بولندا

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