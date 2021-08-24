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عاجل.. أحد أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان: السيسي بذل جهدًا كبيرًا لعودتنا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:01 ص
عودة المصريين من أفغانستان
عودة المصريين من أفغانستان
كساب أحمد
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قال كرم شحاته، أحد أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الرائع لعودتهم مرة أخرى، لافتَا إلى أن الرئيس كان حريصًا على التواصل مع أعضاء البعثة من خلال القنصل المصري.

ووجه "شحاته"، خلال حواره مع مراسل برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، لشكر لشيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب قائلًا: "شكرًا لشيخ الأزهر من أول يوم يتواصل معنا للاطمئنان".

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