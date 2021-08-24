عاجل.. أحد أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان: السيسي بذل جهدًا كبيرًا لعودتنا

قال كرم شحاته، أحد أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الرائع لعودتهم مرة أخرى، لافتَا إلى أن الرئيس كان حريصًا على التواصل مع أعضاء البعثة من خلال القنصل المصري.



