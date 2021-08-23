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مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:59 م
واس
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التقى نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة محمود أبو جبارة .
وبحث اللقاء، التعاون بين الجانبين في تعزيز الفرص التجاريه والاستثمارية، حيث شهد اللقاء استعراض الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج أمام عدد من المستثمرين بالمحافظة.
من جهته أشاد القثامي بما تم استعراضه من فرص استثمارية مناسبة ومشجعة، مؤكداً أن هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين .
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