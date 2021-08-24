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الكشف عن حكام مباريات الأهلي والزمالك في الجولة قبل الأخيرة من الدوري
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:03 ص
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراتي الأهلي أمام مضيفه الجونة، والزمالك أمام ضيفه الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويُدير مباراة الأهلي طاقم تحكيم مكون من :-
أمين عمر (حكم ساحة)
أحمد حسام وهشام الدسوقي (حكمين مساعدين)
محمد فاروق (حكم رابع)
محمود البنا (حكم فيديو)
محمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو)
أما مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فيديرها طاقم تحكيم مكون من :-
محمد معروف (حكم ساحة)
هشام طلب وأحمد بكر (حكمين مساعدين)
محمد نهاد (حكم رابع)
وائل فرحان (حكم فيديو)
صبري إبراهيم (مساعد حكم فيديو)
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