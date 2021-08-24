الكشف عن حكام مباريات الأهلي والزمالك في الجولة قبل الأخيرة من الدوري





ويُدير مباراة الأهلي طاقم تحكيم مكون من :-





أمين عمر (حكم ساحة)





أحمد حسام وهشام الدسوقي (حكمين مساعدين)





محمد فاروق (حكم رابع)





محمود البنا (حكم فيديو)





محمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو)





أما مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فيديرها طاقم تحكيم مكون من :-





محمد معروف (حكم ساحة)





هشام طلب وأحمد بكر (حكمين مساعدين)





محمد نهاد (حكم رابع)





وائل فرحان (حكم فيديو)





صبري إبراهيم (مساعد حكم فيديو)

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراتي الأهلي أمام مضيفه الجونة، والزمالك أمام ضيفه الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.