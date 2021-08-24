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صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد مسرح عبد المنعم جابر بمحافظة الإسكندرية، لرفع الستار عن العرض المسرحى الكوميدى والذى يحمل عنوان «أيامنا على تكه»، ومن المقرر أن يبدأ العرض خلال أيام 1 و 2 من شهر سبتمبر المقبل 2021، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتدور أحداث المسرحية  في إطار كوميدي اجتماعى، وتناقش تأثير التكنولوجيا والسويشيال ميديا المختلفة على أيامنا وحياتنا بشكل عام وعلاقتنا الأسرية والعاطفية.

يشار أن العرض المسرحى «أيامنا على تكه» من تأليف خالد ابو بكر، وإخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس.

ويشارك فى بطولة العرض، خالد ابو بكر، محمد ابو السعد، وليد ابو المجد، وائل عونى، شيماء حماده، خلود جلال، اسما عبدلله، ذكرى الحريرى، ميدو مزيكا، محمد هانى، و تمثيل و دعايه محمود ابو زيد "ديبو"، تمثيل و ديكور محمد مصطفى، تمثيل و مساعد مخرج سيد احمد، تمثيل و مخرج منفذ محمد منصور، أعداد موسيقى أنور عصام، إضاءة احمد طارق  إداره مسرحيه ميشو النعمان، منسق إعلامى محمد الهاوى.

يقدم العرض للجمهور بالمسرح  مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية  للتصدي لفيروس كورونا.

صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»
صور.. مسرح عبد المنعم جابر يستعد للعرض المسرحى«أيامنا على تكه»

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