رسميا.. عبد العال مديرا فنيا للقناة خلفا لمحمد صلاح





قرر نادي القناة تعيين علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية وأسوان ليتولى قيادة الفريق الأول بدوري القسم الثاني .



وجاء قرار مجلس إدارة القناة بإختيار عبد العال عقب ساعات من استقالة محمد صلاح المدير الفني السابق والذي رحل بسبب تأخر صرف مقدمات اللاعبين الجدد .



ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم تواجد علاء العال ومجلس الإدارة لعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التظؤيب الأول للمدير الفني الجديد .