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رسميا.. عبد العال مديرا فنيا للقناة خلفا لمحمد صلاح
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:08 ص
مصطفى الجندي
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قرر نادي القناة تعيين علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية وأسوان ليتولى قيادة الفريق الأول بدوري القسم الثاني .
وجاء قرار مجلس إدارة القناة بإختيار عبد العال عقب ساعات من استقالة محمد صلاح المدير الفني السابق والذي رحل بسبب تأخر صرف مقدمات اللاعبين الجدد .
ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم تواجد علاء العال ومجلس الإدارة لعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التظؤيب الأول للمدير الفني الجديد .
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