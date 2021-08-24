آخرهن هنادي مهنا . نجمات فاجأن الجمهور بالحجاب





تألق عدد من النجمات بارتدائهن الحجاب وذلك فى سياق الأحداث الدرامية وفقاً لأعمالهن الفنية الجديدة، واستطاعن أن يلفتوا أنظار الكثير من الجمهور، الذين اعتقدوا أن هؤلاء النجمات ارتداء الحجاب بالفعل، وكانت آخرهن الفنانة الشابة هنادي مهني التى ظهرت منذ أيام قليلة، فى الصور مرتدية الحجاب، وذلك وفقا لدورها فى فيلمها الجديد مع النجم أحمد زاهر.



نرصد لكم أبرز الفنانات اللواتي ظهرن بالحجاب في أعمالهن الفنية:



عبير صبرى:-

ظهرت الفنانة عبير صبرى بصحبة الفنانة هنادى مهنا والتى ارتدت النقاب فى نفس الفيلم الذي تظهر فيه هنادي مهني وهو بعنوان " ليلة العيد ".



دينا:-

بعد أن نشرت الفنانة دينا صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، مرتدية الحجاب وعباءة بيضاء والتى أثارت تساؤلات المتابعين لها، واعتقد البعض إنها اتحجبت حقيقي، ولكن توضح من خلال قصصها إنها ستكون لشخصية، ستقدمها فى مسلسل "السيدة زينب".



هنا الزاهد:



ظهرت النجمة هنا الزاهد، هى الأخري مرتدية الحجاب فى مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والذى يعد أول بطولة مطلقة لها ولاقت إعجاب واستحسان كبير على شكلها بالحجاب من قبل جمهورها.



مى عز الدين:-

ظهرت الفنانة مي عز الدين فى مسلسل رسايل، وهى مرتدية الحجاب ولاقي إعجاب الجماهير بشدة مما أدى إلى طلبهم منها إرتدائه بالفعل.

