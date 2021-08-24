Advertisements

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236075.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 286541 من ضمنهم 236075 حالة تم شفاؤها، و16676 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الكلمات المفتاحية

بيان كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

أخبار تهمك

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي للقاء الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

منذ نصف ساعة

فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ 42 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يحدد 3 بدلاء لتعويض رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعة و 12 دقيقة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب مصري جديد مرشح لمعاونة موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يستقر على عودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

12:10 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

11:00 م

فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements