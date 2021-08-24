بعد اتهامها بالسخرية من أحمد سعد سمية الخشاب للجمهور: "صفوا النية"

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صوره لها ووجهت رساله للجمهور.



حيث علقت قائله:"صفاء النية والسلام الداخلي هما أهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح.. آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه".





يذكر أن نشرت الفنانة سُمية الخشاب خلال الساعات الماضية صورة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على عقد قران طليقها الفنان "أحمد سعد" على مصممة الأزياء "علياء بسيوني" والذي أُقيم امس بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.



وعلقت" سُميه الخشاب" قائله أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يحاولون فبركة الصور والتعليقات لخلق الأزمات بينهما.

