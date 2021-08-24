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"الوطن نعمة".. ماذا قال المصريون العائدون من افغانستان؟

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أجرى مراسل برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، لقاءا مع عدد من المصريين العائدين إلى أرض الوطن من افغانستان بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب أحد المصريين العائدين من افغانستان، عن تقديره للقيادة المصرية لدورها في عودتهم لمصر، قائلا: "شكرا فخامة الرئيس، وقواتنا المسلحة.. وصولنا إلى أرض الوطن نعمة شعرنا بها".

وأضاف مواطن مصري آخر عائدا من افغانستان، "جزاهم الله عنا كل خير، وهذا عهدنا بالقيادة المصرية".

وتابع مواطن آخر: "لدينا شعور بفرحة غامرة لا أحد يستطيع أن يصفها".

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