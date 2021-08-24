نقابة الممثلين تهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب.. تعرف على التفاصيل



علق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، على واقعة الفنانة سمية الخشاب مع الفنان أحمد سعد، بعد استخدام كلا منهما إشارات مسيئة للآخر.



وقال أشرف زكى خلال مداخلته مع الاعلامى سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته".



وتابع: "أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحالا فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام اللي أنا باسمعه دلوقت”.





يذكر أن كلا من الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد، أثاروا حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه من مصممة الازياء علياء بسيونى، حيث كانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الاخر وهو الامر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.







