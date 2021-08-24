Advertisements

نقابة الممثلين تهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
Advertisements

علق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، على واقعة الفنانة سمية الخشاب مع الفنان أحمد سعد، بعد استخدام كلا منهما إشارات مسيئة للآخر.

وقال أشرف زكى خلال مداخلته مع الاعلامى سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته".

وتابع: "أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحالا فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام اللي أنا باسمعه دلوقت”.


يذكر أن كلا من الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد، أثاروا حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه من مصممة الازياء علياء بسيونى، حيث كانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الاخر وهو الامر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.



أخبار تهمك

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يفقد نجمه أمام خيتافي بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 5 ساعات

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحد أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان: السيسي بذل جهدًا كبيرًا لعودتنا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب مصري جديد مرشح لمعاونة موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

01:22 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

11:00 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

12:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements