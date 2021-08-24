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مصرع مسن إثر انقلاب سيارة بمحور 30 يونيو

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبلت مستشفي السلام بورسعيد التابعة لهيئة الرعاية، مساء اليوم الاثنين، جثة صلاح محمود فايز 65 سنه، بادعاء انقلاب سيارة بلدورة الرصيف، بمحور 30 يونيو.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع مسن أثر حادث تصادم سيارة بلدورة الرصيف، بمحور 30 يونيو أودت بحياته.

ووضعت الجثة بمشرحه مستشفى السلام بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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