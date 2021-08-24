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بعد أزمته المرضية الأخيرة.. نضال الشافعي ضيف عمرو الليثي السبت المقبل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحل النجم نضال الشافعى ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثى، يوم السبت المقبل.

حيث نشر حساب قناة الحياة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برومو الحلقة التى تم تسجيلها قبل أن يدخل نضال الشافعى المستشفى بسبب انفجار القولون.

وتحدث فيها نضال الشافعي عن أصعب المشاهد والذكريات في حياته قبل الشهرة، والصدمات التي تعرض لها، وعلاقته بالفنان عادل إمام، كما كشف عن كواليس الأغنية التي قدمها مع الفنان محمد جمعة.


وكان قد تعرض الفنان نضال الشافعي، إلى أزمة مرضية، دخل على إثرها للمستشفى، وكشف نقيب المهن التمثيلية أن حالته مستقرة الآن وسيغادر المستشفى في غضون يوم أو يومين على الأكثر".

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