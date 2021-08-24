رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان: "المخابرات" نجحت في إعادتنا بحرفية ودقة عالية

وجه الشيخ شوقي أبوزيد، رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سخر كل امكانيات الدولة لإنقاذ البعثة الأزهرية والجالية المصرية في أفغانستان في ظل هذه الظروف الصعبة.





وأشاد "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع مراسلة الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، بمجهود جهاز المخابرات وقدرته الفائقة على حفظ امن البعثة الأزهرية حتى تم إجلائها بطريقة حرفية وبدقة عالية، موجهًا الشكر لكل فرد في جهاز المخابرات، خاصة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات.



