موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة الهابط حديثا لدوري القسم الثاني الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالدوري المصري

و كان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تغلب على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة 9 من مساء اليوم الثلاثاء.





و ينقل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة و الثلاثين حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المصرية.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.



