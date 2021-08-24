مصري عائد من أفغانستان: "قضينا أسبوعًا عصيبًا في كابل" (فيديو)

أعرب أحد أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان، عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن قائلا "نشكر سيادة الرئيس ونشكر فخامة الإمام الأكبر، نشكر الدولة المصرية على ما بذلته معنا من مجهود رائع".



وتابع عضو البعثة الازهرية بأفغانستان، خلال حواره مع مراسل فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "قضينا أسبوعا عصيبا في أفغانستان، في ظل أحداث شهدت تظاهرات وإطلاق نيران".

