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مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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ساعات قللية تفصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بشرط الفوز على الإنتاج الحربي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي
وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حقق انتصارا على فريق سيراميكا كليوباترا 2-1 ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة 9 من مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين حصريا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أشرف بنشرقي – أوباما – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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