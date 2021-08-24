الصحة تكشف عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا



وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم تدشين مركز تطعيم ضخم بالإسكندرية غدا بشكل تجريبي أو ما يطلق عليه "ميجا سنتر"، حيث هناك توجه بالانتشار عرضيا على مستوى الجمهورية بعدد أكبر من المراكز للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.



واوضح أن عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح تخطى 10 مليون مواطن، منوها بأن إفريقيا أقل القارات تطعيما، لافتا إلى أن تصدير مصر للقاحات إلى دول إفريقيا سيعزز علاقاتنا مع دول القارة السمراء.



قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، إن طرح لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مراكز التطعيم سيسرع من وتيرة تلقيح المصريين، لافتا إلى أن عدد مراكز التطعيم وصلت إلى ما يقرب من 750 مركز وهناك توجه أن يصل عدد المراكز إلى 800 مركز قريبا.