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برشلونة يفقد نجمه أمام خيتافي بالدوري الإسباني

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أصبح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني مهددا بخسارة أحد لاعبيه البارزين أمام خيتافي، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني.

غياب ممفيس ديباي عن مباراة برشلونة المقبلة
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ممفيس ديباي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عانى من إصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الليجا.

وتابعت الصحيفة أن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي اشتكى من كاحله، عقب تسجيله هدف البارسا الوحيد في لقاء أتليتك بلباو، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة لم يعلن رسميا طبيعة إصابة ممفيس ديباي حتى الآن لأن إصابته عبارة عن آلام بسيطة ناتجة عن المجهود ولا ينبغي منحها أهمية أكبر.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن البارسا لا يملك عددًا مناسبًا من المهاجمين، في ظل رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإصابة سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي.

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