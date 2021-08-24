Advertisements

الانخفاض مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات خبراء الطقس كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
الانخفاض مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الانخفاض مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الثلاثاء طقس اليوم درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة الآن درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يفقد نجمه أمام خيتافي بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 7 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 8 ساعات

فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بدرجات الحرارة)

بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

انخفاض في درجات الحرارة.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

شبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

03:23 ص

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

01:22 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements