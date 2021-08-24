الجمعة المقبلة.. رامي جمال يحيي حفلاً غنائياً بجدة

يستعد المطرب رامى جمال لإحياء حفلًا غنائيًا لأول مرة فى مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 أغسطس الجارى.



كما يشاركه في الحفل المطرب أحمد بتشان، ومن المقرر طرح كلا منهم باقة من الأغاني الخاصة به.



كان المطرب رامى جمال قد طرح مؤخرا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.



كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.