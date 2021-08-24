يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد الدفاع الجوي، بدلا من استاد القاهرة الدوري.





موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي

ويقام لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي، مساء يوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربي

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، و ستذاع المباراة عبر شاشتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.



