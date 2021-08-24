ريحوا نفسكم".. سمية الخشاب ترد على متابع يتهم أحمد سعد بالسخرية منها

تدوالت النجمة سمية الخشاب صورة جديدة لها، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طلت على متابعيها بإطلالة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون التايجر.









وعلقت النجمة على الصورة قائلة."صفاء النيه والسلام الداخلي هم اهم عنصرين للوصول الي اعلي درجات النجاح آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه".





لينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي ويطالبون منها الرد على ما تحمله الصورة التي نشرتها في يوم عقد قران أحمد سعد من معنى، لترد النجمة قائلة:."مكتوب عليها Love you all وقبلها كان ايموجي عليه وش وقلوب وعامله فالصوره نص قلب وكاتبه علي تويتر بحبكم اوي تحتها، محتاجين ايه تفهموه اكتر من كده؟".









وتابعت سمية الخشاب حديثها قائلة:." انا مش مسئوله عن اي فبركه او عن اي شخص بيعمل سكرينات ليا او لاي شخص تاني عشان يعمل فتن وزيطه ومواضيع ملهاش اي لازمه والناس تمشي وراه ويلم ترافيك، انا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسئوله عن اي نوايا اخري.. شكرا".









ليعلق أحد المتابعون على الصورة ويتهم أحمد سعد بالسخرية منها بنشر صورة مشابه للصورة التي قامت بنشرها في يوم عقد قرانه.





لترد سمية الخشاب قائلة:."ودي كمان متفبركه ريحوا نفسكم بقي مكتوب تحتها من ٤ ساعات يعني المفروض نزلت واتسابت ٤ ساعات ازاي يعني ده انتوا عالم غريبه بتحبوا الزيطه ربنا يعينكم علي نفسكم وبس... اه وكمان مش كامله وملهاش اساس من الصحه ربنا يشغلكم بنفسكم".







