بمكياج جريء.. سمية الخشاب تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهوها ومتابعيها بـ صور جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “ تويتر ".





وظهرت فيها بإطلالة جذابة واعتمدت على فستان باللون الأسود، ومكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وعلقت قائلة: “هل تريد الذهاب في جولة؟ ”.



وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.



