Advertisements

بمكياج جريء.. سمية الخشاب تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهوها ومتابعيها بـ صور جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “ تويتر ".


وظهرت فيها بإطلالة جذابة واعتمدت على فستان باللون الأسود، ومكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وعلقت قائلة: “هل تريد الذهاب في جولة؟ ”.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

أخبار تهمك

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يفقد نجمه أمام خيتافي بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ ثلث ساعة

فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 5 ساعات

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

03:23 ص

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

01:22 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements