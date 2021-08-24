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السفارة المصرية بكابول: المخابرات جمعت الجالية في دقائق (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال حسن النجار، القائم بأعمال السفارة المصرية في كابول القائم، إن المخابرات العامة لعبت دورًا مهمًا في إجلاء البعثة المصرية من أفغانستان، معقبًا: "الجالية المصرية جمعت في السفارة خلال دقائق منذ الشعور بالخطر، وكنا تحت أعين الدولة المصرية".

ولفت "النجار"، خلال حواره مع مراسل فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أنه لم يشعر بأي قلق خلال الوجود في كابول بفضل التأمين الجيد من جهاز المخابرات المصرية.

هذا ووصلت البعثة المصرية من أفغانستان على متن طائرة عسكرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس أفغانستان

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