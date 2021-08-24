الصحة: رصدنا أشخاصًا ادعوا السفر للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، إنه تم افتتاح 143 مركز لتطعيم المسافرين، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تطعيم المسافرين، كاشفا أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين ليسوا مسافرين وادعوا سفرهم حتى يحصلوا على اللقاح.



وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أنه تم وضع إجراء إضافي للحد ممن يدعون سفرهم للحصول على اللقاح وهى السؤال عن غرض السفر وجهة السفر وموعد السفر وذلك بهدف ترتيب الأولوية في الحصول على اللقاح، فضلا على التنسيق مع وزارة الهجرة للتحقق من بيانات المسافرين للخارج للعمل.



ولفت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتطعيم العاملين في منظومة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي قبل بداية العام الدراسي، وتم إضافة "أيقونة" على الموقع الإليكتروني خاصة بالتعليم، وسيتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من بيانات المسجلين.

