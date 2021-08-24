منى زكي تكشف أصعب المشاهد في مسلسل "لعبة نيوتن"





قالت الفنانة منى زكي خلال لقائها في برنامج صاحب السعادة مع النجمة إسعاد يونس، إن من أصعب المشاهد التي تعرضت لها في مسلسل لعبة نيوتن هو مشهد الأغتصاب التي تم تجسيدها مع الفنان محمد فراج الذي عرض في شهر رمضان الماضي.وأضافت "منى" قائلة:" مشهد الولادة كان صعب عشان كان مشهد متفرق ومكنتش ورته على بعض،بس صورته على شهور، ويمكن صدقي في المشهد كان نتيجة استرجاع للمشهد لأن أحيانًا بيكون في مشاهد بتعلم مع الواحد وبتفضل راكور مع نفسه في تصرفاته وحركة ايده.يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.