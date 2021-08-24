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الصحة تنصح المصريين: "اطعموا باللي موجود"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، إن هناك بعض الأشخاص يصرون على الحصول على نوع معين من تطعيم كورونا، موجهًا رسالة للمواطنين، قائلا: "اطعموا باللي موجود".

وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن الحصول على اللقاح حماية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير اللقاحات وعلى المواطنين أن يحرصوا على الحصول على اللقاح.

ووجه التحية إلى فريق وزارة الصحة، قائلا: "بنفضل في وزارة الصحة بالأربع أيام لحل كل المشكلات أو التحديات التي تواجه عملية الحصول على اللقاح".

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