الصحة تنصح المصريين: "اطعموا باللي موجود"

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، إن هناك بعض الأشخاص يصرون على الحصول على نوع معين من تطعيم كورونا، موجهًا رسالة للمواطنين، قائلا: "اطعموا باللي موجود".





وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن الحصول على اللقاح حماية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير اللقاحات وعلى المواطنين أن يحرصوا على الحصول على اللقاح.



