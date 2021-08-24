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تعليق ناري من نقيب الممثلين على إشارة سمية الخشاب (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على إشارة الفنانة سمية الخشاب عقب زواج المطرب أحمد سعد زوجها السابق، قائلًا: "أي فنان سيتجاوز ضد زميله سيُحول إلى التحقيق على الفور، وحال ثبوت إدانته،سيُشطب من النقابة".

وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الفن هو القوى الناعمة لمصر، ويجب الحفاظ على قيمة الفنان المصري ووضعه حول العالم، معقبًا: "لابد أن تكون هناك وقفة مع أنفسنا حول هذا الأمر"

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "ربنا يقدرنا، ونصل إلى حل مع القلة القليلة التي تسيء إلى الفن، احنا زي أي مهنة تحتوي على السيء والجيد".

وفي سياق آخر اكد نقيب المهن التمثيلية، أن هناك شخص انتحل شخصيته وحصل على أموال من قبل بعض الأشخاص التي ترغب في التمثيل، ولكن الشرطة نجحت في القبض عليه.


ونشرت الفنانة سُمية الخشاب خلال الساعات الماضية صورة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على عقد قران طليقها الفنان "أحمد سعد" على مصممة الأزياء "علياء بسيوني" والذي أُقيم أمس بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وعلقت" سُميه الخشاب" قائلة أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يحاولون فبركة الصور والتعليقات لخلق الأزمات بينهما.

وغردت سُميه الخشاب على " تويتر"(حبايبي اللي لسة موصلوش لـ2021، في حاجة اسمها سكرين شوت مفبركة يعني ممكن حد يكتبلكوا تويتة أو بوست أو حتي يفبرك واتساب شات في أقل من 10 دقايق، فياريت اللي يشوف حاجة ميصدقهاش إلا لما يروح الحساب اللي منزلها ويلاقيها لايف قدامه، شغلوا مخكم عشان تبقوا شاطرين مش زومبيز).

وتابعت: ( ياما بنات مراهقات تأذوا جدًا من الموضوع ده وياما أهاليهم صدقوا سكرين شوتس شاتس مفبركة وبوستات مفبركة لمجرد إن شخص مريض قص الاسم وحطه على اسم بوست كاتبه من أكاونت مزيف وضبط السكرين شوت ووراها لأهاليهم، متمشوش ورا أي تويته أو بوست أو شات واتساب إلا لما تشوفوهم لايف وخلوا بالكم).

وكتبت الفنانه سُمية الخشاب ذلك رغم ثبوت نشر هذه الصوره على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي فسرها الجمهور أنه تعليق مُسيء على زفاف طليقها أحمد سعد.

ويذكر أن هذه الزيجة الرابعة للفنان "أحمد سعد" حيث أنه تزوج مرتين من داخل الوسط الفني أولهم الفنانة "ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب" ومرة واحدة من خارج الوسط الفني وتعتبر زوجته الأولى وأم أولاده وهي" لبنى بيومي ".

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