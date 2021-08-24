موقف الزمالك من ضم كريم العراقي

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن آخر الكواليس الخاصة بصفقة التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، وأسباب تمسك فاروق جعفر بإتمام الصفقة.





حيث أشار إلى أن هناك اتفاقًا بين الأخير ومسئولي المصري بدخول نجله سيف فاروق جعفر ضمن الصفقه والانتقال إلى صفوف النادي البورسعيدي في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الصفقة من المقرر أن تشهد أيضًا دخول ياسين مرعي نجل سيد مرعي، وكيل كريم العراقي، الذي تربطه علاقه وطيدة مع جعفر، بالإضافة إلى لاعب ثالث سينتقل من صفوف الزمالك إلى المصري بموجب هذه الصفقة في حال إتمامها.





وأكد إنه بخلاف الثلاثة لاعبين الذين من المقرر دخولهم ضمن صفقة انتقال كريم العراقي من المصري إلى الزمالك سيحصل النادي البورسعيدي على مبلغ 10 ملايين جنيه من النادي الأبيض نظير انتقال لاعبه بشكل نهائي إلى القلعة البيضاء.



