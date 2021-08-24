حقيقة استنفاذ المرحلة الأولى من التنسيق كافة الأماكن في الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحديث على نفاذ الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى، كلام ليس له أي أساس من الصحة، معقبًا: "هذه شائعات مغرضة".



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الوزارة ترصد أي شائعات وستتعامل بقوة مع المغرضين، مشيرا إلى أنه لا أحد يمكنه حاليا معرفة عدد طلاب الثانوية الذين سيلتحقون بكليات معينة.



وتابع وزير التعليم العالي، أن 90 ألف طالب من أصل 120 ألف قدموا في التنسيق للمرحلة الأولى، ويتم ترشيح الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة، مشيرا إلى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستستوعب جميع الطلاب.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لن يكون هناك أي فرص ضائعة لأي طالب حصل على مجموع يؤهله لدخول كلية معينة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت جميع الأماكن للطلاب.

