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أرسنال يتطلع لضم نجم ريال مدريد هذا الصيف

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم.

وابتعد ماركو أسينسيو عن المشاركة بشكل أساسي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أول جولتين من الدوري الإسباني أمام كلًا من ديبورتيفو ألافيش وليفانتي.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فإن نادي أرسنال يرغب في ضم صفقة جديدة من نادي ريال مدريد بعدما نجح في التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد الصيف الحالي.

ويُعد ماركو أسينسيو واحدًا من الذين يعجب بهم مايكل أرتيتا من أجل تدعيم خط الهجوم قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، في ظل الحاجة إلى جناح جديد.

ورفض ماركو أسينسيو في وقت سابق عروض البريميرليج من أجل التعاقد معه في وقت سابق، لكن الجناح الإسباني فضل الاستمرار مع نادي ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يغير أسينسيو قراره في الانتقالات الصيفية الحالية بعدما شعر بعدم أهميته في مشروع كارلو أنشيلوتي الجديد مع ريال مدريد.

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