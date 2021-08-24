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بين الأمواج.. هكذا يقضي محمد أنور إجازته الصيفية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان محمد أنور، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة له من إجازته الصيفية.

وظهر الفنان محمد أنور أثناء قضاء عطلته الصيفية بين الأمواج مرتديا تيشيرت بني وشورت بحر، وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل «إسعاف يونس»، بطولة كل من سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.

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