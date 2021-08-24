عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم جديد للأهلي، ويأتي شادي حسين، لاعب سيراميكا كليوباترا، على رأس الأولويات.





من جانبه، أكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن شادي حسين يعد من أهم المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، مشيرًا إلى أنه يرى أنه مناسب جدًا للنادي الأهلي.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.



