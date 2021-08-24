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صبا مبارك تتألق في أحدث جلسة تصوير لها
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:55 ص
مي شاهين
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نشرت الفنانة صبا مبارك عدد من الصور من جلسة تصوير جديدة لها على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت قائلة:" مازلت مهووسة بهذا المكياج المصري القديم".
يذكر أن نشرت الفنانة صبا مبارك صورة البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "أميرة"،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وتشارك بفيلمها في مهرجان فينيسيا الذي يقام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر.
فيلم "أميرة"بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب.
وعلقت قائلة:" مازلت مهووسة بهذا المكياج المصري القديم".
يذكر أن نشرت الفنانة صبا مبارك صورة البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "أميرة"،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وتشارك بفيلمها في مهرجان فينيسيا الذي يقام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر.
فيلم "أميرة"بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب.
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