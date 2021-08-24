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"حياتنا مش زي الناس ما شيفاها".. منى زكي تكشف عن تعرضها لضغوط ومشاكل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
منار داود
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وجهت الفنانة إسعاد يونس سؤال للفنانة منى زكي في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض على قناة dmc، قائلة:" بتحسي بمعزة الناس ليكى أنتي وحلمي ككابل؟

وردت الفنانة على سؤال  إسعاد يونس قائلة:"آه بس ببقى خايفة إنهم يبقوا فاكرين إن الحياه زي ما هما بيشفوها من بره بس لا طبعا بيبقى في مشاكل كتير بس الجانب اللي بيتعرض بيبقى مختلف عن الواقع".

وأضافت قائلة:" تفاصيل الحياه وصعوبتها ومشاكلها وضغوطها مش بيعيشها غير صاحبها وبس".


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