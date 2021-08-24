"حياتنا مش زي الناس ما شيفاها".. منى زكي تكشف عن تعرضها لضغوط ومشاكل



وردت الفنانة على سؤال إسعاد يونس قائلة:"آه بس ببقى خايفة إنهم يبقوا فاكرين إن الحياه زي ما هما بيشفوها من بره بس لا طبعا بيبقى في مشاكل كتير بس الجانب اللي بيتعرض بيبقى مختلف عن الواقع".



وأضافت قائلة:" تفاصيل الحياه وصعوبتها ومشاكلها وضغوطها مش بيعيشها غير صاحبها وبس".









وجهت الفنانة إسعاد يونس سؤال للفنانة منى زكي في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض على قناة dmc، قائلة:" بتحسي بمعزة الناس ليكى أنتي وحلمي ككابل؟