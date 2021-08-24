موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



