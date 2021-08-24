مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره نادي الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.





خط الهجوم: محمد شريف.



